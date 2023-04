Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Möbelkette Ikea in Sachsen-Anhalt sind zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, hat der Ausstand am Freitag in der Filiale in Leuna im Ortsteil Günthersdorf begonnen. Einer Sprecherin zufolge versammelten sich rund 40 Streikende auf dem Parkplatz des Einrichtungshauses. Am Samstag werde dann die Filiale in Magdeburg bestreikt. Auch in anderen Bundesländern legen Beschäftigte die Arbeit nieder.