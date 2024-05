Auch der Clubbetreiber des "Charles Bronson" in Halle, Andreas Riebe, lässt den 90er-Partyhit nicht mehr spielen. "Das war sicher nicht im Sinne des Verfassers", sagt er. Damit hat Riebe Recht. Dem Spiegel sagte D'Agostino: "In meinem Lied geht es um ein wunderbares, großes und intensives Gefühl, das die Menschen verbindet. Es ist die Liebe." Für den Clubbesitzer gab es dennoch nur einen logischen Schritt, um ein Zeichen gegen die rechten Parolen zu setzten. "Nachdem ersten Video im November habe ich das Lied untersagt."

Wald, der Betreiber des "Boys'n'Beats" Clubs in Magdeburg hat den Song nicht direkt verboten. "Irgendwo ist es ein ganz normales Lied, das die Leute auch einfach gerne hören", sagt er. Zudem geht Wald davon aus, dass die rechte Parolen dann einfach auf ein anders Lied gegrölt werden. "Ob alle meine Entchen oder jetzt das Partylied von D'Agostino, die Leute finden was Neues." Dennoch rate er allen, die in seinem Club Musik auflegen, momentan davon ab, L'amour toujours zu spielen. "Wir sind ein LGBTQ+-Club, solche Parolen gehören hier einfach nicht hin."

Matthias Golinski wiederum – Clubbesitzer des "Klub Drushba" in halle – will "L'amour toujours" nicht der rechten Szene überlassen. "Der Song ist seit über 20 Jahren ein Hit und steht jeden Abend auf der Set-Liste", sagt er. Bisher habe noch niemand die rassistischen Parolen in seinem Club gegrölt. Auch ein Verbot, wie auf dem Oktoberfest, halte Golinski für eine vorrauseilende Selbstzensur. Dulden würde er die volksverhetzenden Parolen aber nicht. Sollte es derartige Vorfälle in der Drushbar geben, werde Golinski von seinem Hausrecht Gebrauch machen. "Das ist verfassungsfeindlich und hat nichts in meinem Club zu suchen".