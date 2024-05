Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hofft bis Herbst auf Klarheit für die medizinische Versorgung für die Menschen in Havelberg im Landkreis Stendal. Dabei setzt sie auf die Klinik in Seehausen, die Ende März von der landeseigenen Salus Krankenhausgesellschaft übernommen worden war. Grimm-Benne sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag, man hoffe, dort eine Grundversorgung mit Sprechstunden, Chirurgen und der Inneren Medizin etablieren zu können. Spätestens bis zum Herbst müsse man wissen, ob das gelinge oder nicht, so die Ministerin. Diese Frist habe sie sich gesetzt.

Aus für Krankenhaus Havelberg: Protest in Magdeburg

Auch der Geschäftsführer der Salus Krankenhausgesellschaft, Jürgen Richter, machte den Havelbergern am Dienstag Mut. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir haben einen klaren Auftrag von der Ministerin und dem Aufsichtsrat, dass wir die Gesundheitsversorgung in Havelberg wieder aufstocken."

Bürgerinnen und Bürger aus der Region Havelberg hatten am Dienstag in Magdeburg unter anderem vor dem Landtag und dem Sozialministerium für eine bessere medizinische Versorgung demonstriert. Holger Schulz vom Verein "Pro Krankenhaus Havelberg" sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es nütze nichts, wenn man nur in Havelberg protestiere. Es tue sich einfach nichts.

Krankenhaus Havelberg seit vier Jahren zu