Wie Torsten Furgol MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch sagte, betreffen die Verhandlungen unter anderem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Metro und Selgros in Magdeburg und die großen Lebensmittellager, beispielsweise Edeka in Osterweddingen, Aldi in Meitzendorf und das Penny-Zentrallager bei Landsberg.