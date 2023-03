Auch die IG Metall verliert Mitglieder. Sie gibt an, 2021 noch 31.250 Mitglieder gehabt zu haben. Aktuell sind es demnach nur noch um die 30.500. Ein Sprecher erklärte, der Rückgang sei auf den demografischen Wandel und die Altersstruktur der Mitglieder zurückzuführen. "Die Zahl der Neuaufnahmen in Sachsen-Anhalt kann die der Austritte auffangen – nur eben nicht den Wettlauf gegen die Demografiekurve." Bei den Neuaufnahmen seien aber Zuwächse zu verzeichnen. Angesichts geplanter Großansiedlungen, wie durch den Chip-Hersteller Intel in Magdeburg, blicke die IG Metall positiv in die Zukunft.