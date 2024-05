Viele Städte in Sachsen-Anhalt wollen in diesem Jahr öffentliche Trinkbrunnen aufstellen. Das geht aus MDR SACHSEN-ANHALT-Anfragen unter den Städten und Kreisen des Landes hervor.

In Halle sollen in den Sommermonaten Trinkbrunnen an den vier Standorten Hodscha-Nasreddin, am Nordbad, am Pestalozzi-Park und am Heidebrunnen aufgestellt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, stehen die Brunnenmodelle bereit und werden nach Abschluss der Planungsphase schnellstmöglich installiert. Bereits im vergangenen Jahr waren demnach zehn neue Trinkbrunnen geplant gewesen, die sich aufgrund der Planung aber verzögerten.