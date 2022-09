In mehreren Teilen Sachsen-Anhalts hatte es bereits am Mittwochabend Unwetter gegeben. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor starken Gewittern gewarnt, die ab 17 Uhr vom Westen über Quedlinburg, Aschersleben, Bernburg und Köthen gezogen sind.

Die Feuerwehrleitstelle des Salzlandkreises meldete mehrere Einsätze – in den meisten Fällen sind Bäume oder Äste auf die Straße gefallen. Zudem sind auch einige Keller mit Wasser vollgelaufen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind im Einsatz, um das Wasser aus den Kellern zu pumpen. Größere Schäden habe es bisher nicht gegeben. MDR-Informationen zufolge sind in Aschersleben mehrere Straßen überspült worden.

Durch umgestürzte Bäume gab es in der Börde Stromausfälle. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß

Wie die Leitstellen MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstagmorgen mitteilten, waren vom Unwetter auch die Landkreise Harz, Anhalt-Bitterfeld und Börde betroffen. Dort seien Bäume umgestürzt, Keller vollgelaufen und Straßen überflutet worden. Größere Schäden habe es aber nicht gegeben. Allein im Harz zählte die Feuerwehr fast 80 unwetterbedingte Einsätze. Schwerpunkte waren die Regionen Ballenstedt, Falkenstein und Thale.



In Anhalt-Bitterfeld mussten die Helfer mehr als 30 mal ausrücken – unter anderem in Pouch. Dort hatte ein Blitz den Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses in Brand gesetzt. Verletzt wurde niemand.