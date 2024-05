In Burg im Jerichower Land hat die Polizei nach einem blutigen Streit einen 42-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll er am Donnerstagabend in einer Gastwirtschaft mit einem 35-Jährigen ine ine Auseinandersetzung geraten sein. In dessen Verlauf soll er den 35-Jährigen mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt haben. Das Opfer sei durch eine Not-OP gerettet worden.