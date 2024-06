In Sachsen-Anhalt sind die vom Deutschen Wetterdienst (DWD) angekündigten schweren Gewitter von Samstag auf Sonntag glimpflicher ausgefallen als erwartet. Während in den meisten Regionen kaum wetterbedingte Einsätze registriert wurden, mussten die Feuerwehren im Landkreis Mansfeld-Südharz und in der Altmark häufiger ausrücken – meist wegen umgestürzter Bäume und vollgelaufener Keller.

In Osterburg im Landkreis Stendal schlug der Blitz in ein Mehrfamilienhaus ein – passiert ist aber weiter nichts. In Havelberg fuhr ein Auto in einen umgestützten Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt.