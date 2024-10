Das neue Jahr 2025 startet am 1. Januar an einem Mittwoch. Für viele Berufstätige wird die Arbeit dann am Donnerstag wieder beginnen. Die Schulferien über Weihnachten und Silvester gehen allerdings bis zum 4. Januar.

Der Feiertag Heilige Drei Könige (6. Januar) wird 2025 an einem Montag gefeiert. Sprich: Nach einer kurzen ersten Zwei-Tage-Woche, gibt es für viele Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt direkt ein verlängertes Wochenende. Für Schulkinder startet die Schule dann am 7. Januar, an einem Dienstag.