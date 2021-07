Urlaub zuhause Geheimtipps in Sachsen-Anhalt, die Sie nicht verpassen sollten

In der Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg kann man auf den Spuren der Bergbauindustrie wandeln. Die Zeugen des Kohleabbaus in der Region sind überall zu sehen. Industriegeschichte zum Anfassen gibt es in Ferropolis. Ehemalige Kohlegruben sind nun als Seen für den Tourismus erschlossen.

So auch der 36 Hektar große See bei Gröbern. Hier wurden 1987 die Überreste eines europäischen Waldelefanten gefunden. Der ist nun auch Maskottchen des See- und Waldresorts. Hier ist der Urlaub der gehobenen Kategorie in 35 Ferienhäusern und 18 Hotelzimmer möglich.

Die Dübener Heide bietet ganz in der Nähe viel Raum und Wege für ausgedehnte Spaziergänge, Wanderungen oder Radtouren.