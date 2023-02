Bei Kontrollen von Bussen und Lastwagen hat die Landespolizei in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Tagen zahlreiche Verstöße festgestellt. Wie das Innenministerium am Samstag mitteilte, wurden insgesamt 430 Fahrzeuge überprüft, bei 219 gab es Beanstandungen.



Schwerpunkte seien die Nichteinhaltung der Lenk- und Ruhezeiten sowie technische Mängel an den Fahrzeugen gewesen. 32 Verstöße seien so gravierend gewesen, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste, hieß es.