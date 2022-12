neues Mobilitätskonzept Wie sich der Verkehr in Halle verändern soll

In Halle erarbeitet eine Arbeitsgruppe, in der Vertreter der Stadtratsfraktionen und von Interessensverbänden sitzen, ein neues Mobilitätskonzept. Jedes Stadtviertel hat seine eigenen Bedürfnisse und Herausforderungen. Das Konzept wird in zwei Schritten erarbeitet. Im kommenden Jahr ist eine aktive Bürgerbeteiligung geplant.