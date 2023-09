Bilanz Warntag in Sachsen-Anhalt: Zwei Landkreise hatten Probleme

Sirenen, Warnsignale, Cellbroadcast an Mobiltelefone: Am Mittwoch hat sich auch Sachsen-Anhalt am dritten bundesweiten Warntag beteiligt. Größtenteils verliefen die Tests erfolgreich. Im Jerichower Land und in Anhalt-Bitterfeld gab es aber Probleme.