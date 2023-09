Bundesweiter Warntag Cell Broadcast: So kommt die Probewarnung aufs Handy

Bildrechte: MDR/Karsten Möbius

Probe für den Ernstfall: Am Donnerstag werden in Deutschland die Alarmsysteme für einen Katastrophenfall getestet. Seit Februar gehört offiziell auch das Cell-Broadcast-System zu den Wegen, über die die Bevölkerung gewarnt werden kann. Wie das System funktioniert und was zu beachten ist.