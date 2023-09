Am Donnerstag wird die Bevölkerung in Deutschland test-weise über verschiedene Kanäle gewarnt. Um 11 Uhr löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) einen Probewarnung aus. Die wird dann über Warn-Apps wie NINA oder Katwarn, Radio- und Fernsehsender sowie über knapp 6.600 digitale Anzeigetafeln angezeigt. Auch per Handy-Warnsystem Cell Broadcast soll wieder gewarnt werden. Dabei erhält jeder Handynutzer, der sich mit angeschaltetem Mobiltelefon in einem bestimmten Gebiet aufhält, eine von einem Geräusch angekündigte Textnachricht – vorausgesetzt das Gerät ist nicht zu alt und die notwendigen Updates wurden gemacht. Bundesweit sollen zudem die Sirenen heulen.