Das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen-Anhalt warnt vor unseriösen Geldanlageangeboten im Internet. "Beim geringsten Zweifel an der Seriosität der Anlage oder des Plattformbetreibers sollte dringend von einer Geldanlage abgesehen werden", so das LKA. Derzeit suchten die Täter in fast allen sozialen Netzwerken nach Opfern, knüpften Freundschaftskontakte und präsentierten ihren luxuriösen Lebensstil. "Dazu stellen sie natürlich dar, wie sie diesen mit Geldanlagen, zum Beispiel in Kryptowährungen, erreicht haben. Der Lebensstil mag stimmen, nur ist es nicht die Anlage, sondern der 'Diebstahl' von Kryptowerten, der ihnen den Luxus ermöglicht hat."