Cyberagentur in Halle Forschung für Deutschlands Cybersicherheit

Seit der ersten Idee zur Cyberagentur gibt es Kritik an ihrem grundsätzlichen Auftrag. Aktuell befürchtet zum Beispiel IT- Sicherheitsexperte Manuel Atug , dass nicht bei allen Forschungsaufträgen der Cyberagentur Sinnvolles entsteht. "Beim Projekt zur Sicherheit kritischer Infrastrukturen wird nichts herauskommen, was solche Infrastrukturen sicherer macht."

Gerade das Bundesinnenministerium hätte sich in den vergangenen Jahren eher durch "Cyberunsicherheit und Cyberverwahrlosung" hervorgetan, so Atug. Viel besser fände er, wenn in jedem IT-Forschungsvorhaben ein bestimmter Prozentsatz in Cybersicherheit investiert werden müsse und wenn das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die Fragen stellt, die die Cyberagentur bearbeitet.