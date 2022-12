Auch in diesem Jahr sind über die Weihnachtsfeiertage in Sachsen-Anhalt "Christkinder" geboren worden. Über ein Weihnachtsbaby freute sich etwa Familie Patel aus Halle. Ihr Sohn Akshar kam in der Heiligen Nacht, am 25. Dezember um 0:31 Uhr, an der Universitätsmedizin Halle zur Welt. Zwischen 24. und 26. Dezember wurden hier insgesamt zehn Kinder geboren, vier Mädchen und sechs Jungen.