Das aber sei für gläubige Menschen der Punkt, an dem man spüre, dass es etwas anderes gibt. Wie schon in den vergangenen Jahren ist wohl auch in diesem Jahr die zentrale Botschaft der Weihnachtsgeschichte "Fürchtet Euch nicht". Und das, so Kirchenpräsident Liebig, gelte auch für diejenigen, die in diesem Jahr predigen; "Das ist genau das, was wir immer gewollt haben. Dass die Menschen, in den Gottesdiensten sitzen und die aktuelle Situation gedeutet sehen. Insofern dürfen wir keine Angst davor haben, dass unsere Worte auf die Goldwaage gelegt werden. Das soll so sein. Wenn wir nur Lappalien, Beiläufiges zu sagen hätten, dann bräuchten die Leute nicht in die Kirche zu kommen."