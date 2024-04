Mathias Kuhn: Auch aus unserem Management heraus ist im vergangenen halben Jahr eine Menge passiert. Wir haben es geschafft, mehr Leute miteinander ins Gespräch zu bringen. Wir bewegen schon eine Menge in die richtige Richtung und sind noch lange nicht fertig. Es gibt gerade den Trend, dass immer mehr Übernachtungsmöglichkeiten entstehen, also möblierte Apartments. Wo wir dann auch den nächsten Schritt in Richtung Tourismus machen können, weil wir den Zoo, die Gedenkstätte, die Nikolaikirche und die Parks haben. Wir haben in der Neustadt touristisch gesehen eine Menge zu bieten und in zwei, drei Jahren einen tollen Bahnhof. Mit der Brauerei Bodenstein haben wir bald einen Biergarten. Wir sind da sehr zuversichtlich.



Franziska Müller: Es gibt in der Stadtentwicklung auch ganz viel, was dynamisch passiert, was man von außen nicht steuern kann. Das beobachten wir mit großer Neugier. Beispielsweise der Neustädter Bahnhof: Das ist seit vielen Jahren ein Sorgenkind. Es gab mehrere Eigentümerwechsel, bei denen vom Stadtplanungsamt immer wieder Gesprächsbereitschaft signalisiert wurde, um zu schauen, was städtebaulich gefördert werden könnte. Aber am Ende des Tages entscheidet der Eigentümer. Vor drei Jahren gab es einen Eigentümerwechsel und plötzlich war da jemand, der eine tolle Vision hatte, der eine Leidenschaft für die Entwicklung von Bahnhöfen hat. Und jetzt ist es so ein tolles Projekt.