Und es kommt aus pazifistischer Sicht noch ein weiteres Thema in den Blick, nämlich das der doppelten Standards: "Wenn ein völkerrechtswidrig überfallenes Land das Recht auf Waffen aus Deutschland hat, dann hätten wir ja auch Waffen an Vietnam liefern müssen et cetera et cetera. Mit diesem Argument kommen wir sehr schnell in ein schwieriges Fahrwasser."