Bei Razzien im Norden Sachsen-Anhalts hat die Polizei mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt. Laut Polizei sind drei mutmaßliche Drogenhändler in Untersuchungshaft. Die Männer im Alter von 37 bis 40 Jahren seien am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt und anschließend ins Gefängnis überstellt worden.

Die Durchsuchungen in Stendal und Tangermünde wurden vom Amtsgericht Stendal angeordnet und liefen vom Abend bis in die Nacht hinein, so die Polizeisprecherin. Es sei der größte Drogenfund in der Altmark seit Bestehen der Polizeiinspektion Stendal, so die Polizei.