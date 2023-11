Straßen und Schienen Wintereinbruch in Sachsen-Anhalt: Schnee und Eis sorgen für Unfälle

28. November 2023, 12:50 Uhr

Der Wintereinbruch hat in der Nacht zu Dienstag und am Dienstagmorgen auch im Flachland in Sachsen-Anhalt zu glatten Straßen geführt. Nach Schnee und Schneeregen kam es zu mehreren Unfällen. Vor allem Lkw stellten sich quer. Auch Zugreisende müssen sich auf Behinderungen einstellen, Grund sind vereiste Weichen.