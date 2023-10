Kälteeinbruch Zum ersten Mal diesen Herbst: Minustemperaturen im Harz

Der Deutsche Wetterdienst hat am Montagmorgen erstmals in diesem Herbst Minusgrade gemessen. Auf dem Brocken lag die Temperatur bei fast einem Grad unter dem Gefrierpunkt. Im Rest von Sachsen-Anhalt zeigten die Thermometer weiter Plusgrade. Schon am Sonntag war auf dem Fichtelberg in Sachsen der erste Schnee gefallen.