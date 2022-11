In Sachsen-Anhalt erwarten die Behörden im Zuge der geplanten Wohngeldreform Verzögerungen bei der Bearbeitung der Anträge. Der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Bernward Küper, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es werde so gut wie unmöglich sein, die erwartete hohe Zahl an Anträgen zeitnah abzuarbeiten. In den Verwaltungen fehle das nötige Personal. Küper sagte: "Ab dem 2. Januar werden die Antragssteller vor den Rathäusern stehen."