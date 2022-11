Mit dem vom Bundestag mit deutlicher Mehrheit beschlossenen Inflationsausgleichsgesetz soll das Steuersystem an die extrem hohe Inflation angeglichen werden. Damit soll verhindert werden, dass Steuerzahler bei Lohnerhöhungen in eine höhere Steuerklasse rutschen und am Ende eine geringere Kaufkraft haben als vorher. Nach Angaben des Finanzministeriums sollen 48 Millionen Menschen von dem Gesetz profitieren.



Konkret sollen für die Jahre 2023 und 2024 Freibeträge erhöht und der Tarifverlauf bei der Einkommenssteuer verändert werden, um Steuerzahler nicht zusätzlich zu belasten. Die Freistellung des Existenzminimums ist gesetzlich vorgeschrieben - daher steigen Grund- und Kinderfreibetrag. Die Steuerprogression setzt erst ab Einkommen von 16.004 Euro ein, der Spitzensteuersatz greift erst ab 62.826 Euro.