Die gestiegenen Preise belasten viele Menschen – so wie Ines Kramer. Die Reinigungskraft hat sich vor Kurzem im Bürgerzentrum Chemnitz zum Wohngeld beraten lassen. Ihr Mann arbeitet beim Discounter und ihr Sohn hat gerade eine Ausbildung im Einzelhandel angefangen. Sie wohnen zusammen und derzeit "wird es halt schwierig", sagt sie. "Man merkt die gestiegenen Kosten beim Essen, beim Einkaufen gehen."

Insgesamt stehen der dreiköpfigen Familie 3.500 Euro brutto zur Verfügung. Davon werden bei der Wohngeldberechnung pauschal 30 Prozent für Steuern und Sozialversicherungsbeiträge abgezogen, erklärt Sozialberater Charlie Worschech vom Verein Neue Arbeit in Chemnitz. Das ergibt für den Haushalt von Ines Kramer und ihrer Familie ein Einkommen von 2.450 Euro pro Monat. Das Wohngeld sei aber noch einmal nach Einkommensobergrenzen und verschiedenen Mietstufen gestaffelt: "Wir sind in Chemnitz bei Mietstufe zwei. Das bedeutet bei Ihnen: Für drei Personen liegt die monatliche Einkommensgrenze bei 1.695 Euro", so Charlie Worschech. "Das heißt, sie sind leider momentan mit dem Monat, mit dem wir gerechnet haben, schon fast 700 Euro über der Grenze hinaus."

Das Wohngeld – ein Zuschuss zur Miete – ist abhängig von Einnahmen und Kosten. Es steigt mit den Wohnkosten an und sinkt, je höher das Einkommen ist. Es soll Menschen mit geringem Einkommen davor schützen, in Hartz IV zu rutschen. In Sachsen liegt das durchschnittliche Wohngeld derzeit bei 135 Euro pro Haushalt. Doch Menschen wie Ines Kramer konnten davon bislang nicht profitieren.

Das neue Wohngeld: Mehr Haushalte und höhere Zahlungen

Das soll sich nun ändern: Am Mittwoch hat die Bundesregierung ihren Entwurf zur Reform des Wohngeldes vorgestellt. Demnach sollen ab dem 1. Januar 2023 zwei Millionen Haushalte vom Wohngeld "profitieren". Das liegt daran, dass die Einkommensobergrenzen angehoben werden. Bisher beziehen etwa 618.000 Haushalte Wohngeld. Berechtigt wären sogar doppelt so viele, also etwa 1,2 Millionen. Doch viele Haushalte nehmen die Leistung nicht in Anspruch. Auch nach der Reform wäre der "anspruchsberechtige Personenkreis deutlich größer als die erwartete Anzahl von zwei Millionen Haushalte sein", so Ralph Henger vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW).

Auch die Höhe des Wohngeldes soll steigen. Haushalte, die jetzt schon Wohngeld beziehen, sollen dann im Schnitt 370 Euro pro Monat erhalten. Bisher liegt das durchschnittliche Wohngeld auf Bundesebene bei 177 Euro pro Monat und Haushalt. Rechnet man auch die Neubezieher dazu, läge das Wohngeld im Schnitt noch bei 210 Euro pro Monat, so das IW, auf dessen Berechnungen die Reform basiert.