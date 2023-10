Vom Flughafen Leipzig/Halle aus sind am Mittwoch 21 abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimat nach Tunesien abgeschoben worden. "Es saßen sieben Männer aus dem Zuständigkeitsbereich Sachsen im Flugzeug", sagte die Sprecherin der Landesdirektion, Valerie Eckl, MDR SACHSEN. Dabei handelte ausschließlich um verurteilte Straftäter. Sie waren zuletzt in Justizvollzugsanstalten und in einer Abschiebehafteinrichtung untergebracht.