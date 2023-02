Die Betroffenen hielten sich zuletzt in den Landkreisen Bautzen, Leipzig, Zwickau, dem Erzgebirgs- und Vogtlandkreis sowie in den Städten Dresden, Chemnitz und Leipzig auf. Auch zur Ausreise verpflichtete Georgier, die zuletzt in anderen Bundesländern lebten, befanden sich unter den Passagieren. Sachsen mietet für den Rücktransport abgelehnter Asylsuchender in der Regel Charterflugzeuge an.