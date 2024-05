Bildrechte: J.-C. Petzold für MGLG

Gewerkschaft Am Krankenhaus Weißwasser drohen neue Streiks

Hauptinhalt

09. Mai 2024, 13:28 Uhr

Der Tarifstreit am Krankenhaus Weißwasser für das Krankenhauspersonal mit Ausnahme der Ärzte geht in die nächste Runde. Nachdem am 6. Mai die Gespräche zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberseite ohne Einigung zu Ende gegangen sind, drohen nun weitere Warnstreiks.