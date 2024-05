Der OP-Roboter soll in Zukunft die Möglichkeit bieten, auch aufwändige Operationen wie bei Tumorerkrankungen minimalinvasiv durchführen zu können. Gesteuert wird der Roboter den Angaben nach über eine Konsole, an der ein erfahrener und geschulter Arzt sitzt. Ein Kameraarm liefere dazu hochauflösende und dreidimensionale Bilder.

Auch an anderen Kliniken in Sachsen kommen die Da-Vinci-Operationsroboter bereits zum Einsatz. So arbeiten bereits die Klinik für Urologie am Universitätsklinikum Leipzig, das Helios Klinikum Aue, das Sana Klinikum Borna und St. Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig mit dem System.