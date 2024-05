Auf der Bundesstraße 175 zwischen Hartha und Döbeln ist am Mittwochmittag ein Autofahrer bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Wie die Polizei in Chemnitz MDR SACHSEN sagte, war der 65-Jährige mit seinem Auto in Richtung Döbeln gefahren und hatte bei Schweta vor einem Kreisverkehr einen Sattelzug gestreift. In der Folge sei es zu einer Kollision mit einem nachfolgenden Fahrzeug gekommen. Der 65 Jahre alte Fahrer ist demnach an seinen schweren Verletzungen an der Unfallstelle verstorben.