Bezahlkarte für Asylsuchende Migrationsforscherin: Kein Beleg vorhanden, dass Bargeld Geflüchtete anzieht

Auf der Suche nach Wegen, die derzeitige Zuwanderung zu begrenzen, will Sachsen kein Bargeld mehr an Asylbewerber auszahlen. Eine Chipkarte soll die Lösung sein, mit der die Dinge des täglichen Bedarfs bezahlt werden. Doch bringt das wirklich was? Der Städte- und Gemeindetag ist davon überzeugt. Die Koalitionspartner in Sachsen und eine Migrationsforscherin sind dagegen skeptisch.