Ärzte und Behörden sehen das Problem des langen Anerkennungsprozesses. Sie warnen aber auch davor, auf Kosten der Gründlichkeit alles schneller zu machen. Trotzdem soll sich was ändern: Die Landesdirektion will an den Flaschenhals der Gutachtenstelle ran, sagt Sprecherin Eckl. "Wir haben uns jetzt hier in Sachsen auf den Weg gemacht, uns davon etwas unabhängiger zu machen. Wir sind dabei, deutlich mehr externe Gutachter vertraglich zu binden, um hier eine Entspannung in diesem Prozessschritt reinzubekommen."