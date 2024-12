Bildrechte: picture alliance / SVEN SIMON | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Gesundheitswesen Drohende Versorgungslücke in Krankenhäusern durch Rückkehr syrischer Ärzte

11. Dezember 2024, 05:00 Uhr

Die Sächsische Krankenhausgesellschaft warnt vor Versorgungsengpässen, sollten viele syrische Ärzte in ihre Heimat zurückkehren. Die Medizinerinnen und Mediziner sind insbesondere in kleineren Krankenhäusern auf dem Land tätig. In Sachsen stammen mehr als 400 Mediziner aus Syrien. In Thüringen arbeiten knapp 350 syrische Ärzte, in Sachsen-Anhalt knapp 140.