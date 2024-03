An gut 20 Standorten in Deutschland arbeiten die Augenärzte der Augenlaser-Zentren Smileeyes. Darunter auch viele Ärzte aus dem Ausland. Und bislang hat Arzt und Medizinischer Leiter Ilya Kotomin keine negativen Erfahrungen mit seinen ausländischen Kollegen gemacht. "Wir haben viele Ärzte, die zu uns aus Osteuropa, aus dem arabischen Ausland kommen, die auch aus China kommen und ich muss sagen, wir haben noch nie Probleme gehabt, dass die Ärzte so schlecht gesprochen haben, dass sie die Patienten gefährdet haben."