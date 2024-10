Bildrechte: IMAGO/Image Source

Möglichkeit zur Zulassung Ausländische Ärzte dürfen in Thüringer Praxen arbeiten

02. Oktober 2024, 05:00 Uhr

In Thüringen dürfen Ärzte aus dem nichteuropäischen Ausland künftig als Assistenten in Praxen arbeiten. Der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, Matthias Streit, verwies im MDR auf einen entsprechenden Beschluss seiner Organisation. Demnach müssen sie eine abgeschlossene Berufsausbildung in ihrem Heimtland besitzen und eine Arbeitserlaubnis vom Landesverwaltungsamt in Weimar vorweisen. Innerhalb von zwei Jahren könnten die Assistenzärzte dann eine Zulassung in Deutschland erhalten.