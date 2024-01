Bürokratie: Wenn Ärzte in Finanznot geraten

"Das ist für die Ärzte schon sehr nervenaufreibend und führt auch manchmal zu finanziellen Engpässen", sagt die Leiterin des Auslandsreferats beim Ärzteverband Marburger Bund, Ruth Wichmann. Das könne sogar dazu führen, dass Aufenthaltsbewilligungen ablaufen. "Also es ist insgesamt eine schwierige Situation."

Ein weiterer Grund für lange Wartezeiten ist der Umfang der Gleichwertigkeitsprüfung. MDR Investigativ liegt ein internes Kriterienpapier vor. Allein zum Thema Antibiotika werden zwölf detaillierte Punkte gefordert. Dabei werden diese in ausländischen Lehrplänen, den sogenannten Curricula, oft nicht so genau aufgeführt. Dies führt dann zu Anerkennungsproblemen.

"Natürlich kann eben nur dann eine Gleichwertigkeit auch festgestellt werden, wenn die Punkte, die bei uns in der Ausbildung aufgelistet sind, sich natürlich auch in Curricula des Arztes irgendwo wiederfinden", erklärt Wichmann.

Keine Approbation trotz Auszeichnung für Arbeit

Doch es gibt noch ein weiteres Problem für Ärzte aus dem Ausland: Marko Barovic arbeitet zum Beispiel als Laborarzt an der Uniklinik in Dresden. Er wartet seit mittlerweile 19 Monaten auf seine Approbation. Er hat in Serbien studiert und danach in Dresden promoviert. Sogar eine Auszeichnung für seine Arbeit hat er erhalten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Aus unserer Sicht ist es natürlich so, dass der Herr Doktor Barovic mit seinen Qualifikationen eigentlich sogar weit über das hinausgeht, was eigentlich verlangt werden würde", sagt sein Betreuer, der Ärztliche Leiter des Instituts für Klinische Chemie und Labormedizin, Dr. Peter Mirtschink.

Trotzdem: Eine Approbation bekommt er noch nicht. Stattdessen nur eine eingeschränkte Berufserlaubnis für zwei Jahre. Die Gleichwertigkeit seines serbischen Abschlusses kann nicht festgestellt werden, so die Gutachter. Es fehle ihm an praktischer Erfahrung.

Ich bin auch ein bisschen davon entsetzt. Ich bin sozusagen machtlos. Marko Barovic Arzt aus Serbien

Ein Teil der Wartezeit ist Ländersache

"Ich bin auch ein bisschen davon entsetzt. Ich bin sozusagen machtlos", sagt Marko Barovic. Er muss seine Qualifikation nun in einer Kenntnisprüfung nachweisen. Er ist sicher, sie bestehen zu können. Nur mit dem Termin dauert es: Er wartet bereits seit acht Monaten und es sei ungewiss, wie lange er noch warten müsse.

Für Kenntnisprüfungen sind die Länder zuständig. Die Landesdirektion Sachsen begründet die Wartezeit mit "...der großen Zahl an Anmeldungen ausländischer Ärztinnen und Ärzte in den letzten Jahren. Dem gegenüber steht die begrenzte Anzahl an Prüfungskommissionen. (...) Die Wartezeit beträgt derzeit etwa zehn bis zwölf Monate." Allerdings sollen nun in Sachsen mehr Prüfungskommissionen aufgestellt werden.