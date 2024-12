AfD-Bundeschef Tino Chrupalla grätscht einen Tag später aus Berlin rein: "Als sächsische AfD sind wir angetreten, um aktiv die Politik zu gestalten," erklärte Chrupalla in einer schriftlichen Stellungnahme. "Hilfskonstruktionen, wie Minderheitenregierungen und Duldungen zählen nicht dazu." Die bisherigen Regierungsmitglieder hätten den Freistaat heruntergewirtschaftet. "Wir wollen Verantwortung für die Interessen der Bürger übernehmen." Zuerst hatte das ZDF berichtet .

Die CDU und SPD hatten sich Anfang Dezember auf einen Koalitionsvertrag für eine Minderheitsregierung geeinigt. Die SPD will am 16. Dezember das Ergebnis ihres Mitgliedervotums zum Vertrag bekanntgeben, die CDU entscheidet bei einem Parteitag am Samstag. Die Wahl des Ministerpräsidenten ist für den 18. Dezember geplant. Der vereinbarten Koalition fehlen zehn Stimmen zur Mehrheit.