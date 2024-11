Bundestagswahl Chrupalla zum Spitzenkandidat der sächsischen AfD gewählt

Die sächsische AfD geht mit Tino Chrupalla als Spitzenkandidaten in die nächste Bundestagswahl. Der Bundespartei- und Fraktionschef der AfD hat auf dem Listenparteitag in Löbau 96,3 Prozent der Stimmen bekommen - gerechnet ohne Enthaltungen. MDR SACHSEN-Politikreporter Daniel Schrödel berichtet: "In seiner Bewerbungsrede arbeitet sich der Bundespartei- und Fraktionschef in weiten Teilen an der CDU und ihrem Parteichef Merz ab." Demnach kritisierte Chrupalla seine Haltung, Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine liefern zu wollen oder seine frühere Arbeit für einen US-amerikanischen Vermögensverwalter.

Wahlziel: 20 Prozent plus X

Zielmarke der AfD bei der Bundestagswahl sei 20 Prozent Wählerstimmen plus X, so Chrupalla, die AfD strebe Regierungsverantwortung an, spätestens 2029. Allerdings Koalitionspartner im aktuellen Bundestag sind derzeit nicht in Seitweite. Vom Verfassungsschutz wird die AfD Sachsen wie auch weitere Landesverbände als erwiesen rechtsextrem eingestuft.