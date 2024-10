Am ersten Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel wird auch in Sachsen der Opfer gedacht. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) betonte am Montag die besondere Verantwortung Deutschlands für Israel. "Der Schutz Israels und der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Staatsräson", so der Ministerpräsident.

Kretschmer sagte weiter: "Insbesondere wir Deutschen tragen aufgrund der Verbrechen des Nationalsozialismus eine besondere Verantwortung, dem radikalen Extremismus, verkörpert durch Organisationen wie Hamas, Hisbollah und andere, entschieden entgegenzutreten."

Gedenkveranstaltungen in Sachsen

In ganz Sachsen sind anlässlich des Jahrestags zahlreiche Gedenkveranstaltungen geplant. Landesrabbiner Akiva Weingarten und Superintendent Christian Behr wollen am Nachmittag ein Ökumenisches Friedensgebet in Stille in der Dresdner Kreuzkirche leiten und sich danach der für den Abend auf dem Neumarkt geplanten Kundgebung anschließen. Zu dieser hatten mehrere Initiativen aufgerufen, unter anderem die Deutsch-Israelische Gesellschaft.

Landesrabbiner Weingarten betonte, es werde der Ermordeten und Geiseln im Gazastreifen gedacht, um "unsere Unterstützung für die Menschen in Israel zu zeigen", und an die bedrohliche Situation der Juden in Deutschland zu erinnern.