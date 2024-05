Panzerbeschuss und weitere Luftangriffe

Augenzeugen-Berichten zufolge wird auch die Gegend um den Bezirk Tel Al-Sultan immer noch bombardiert. Dort waren am Sonntag bei einem israelischen Luftangriff nach palästinensischen Angaben mindestens 45 Menschen in einem Zeltlager für Kriegsflüchtlinge getötet worden. Laut den Behörden im Gazastreifen wurden bei den neusten Angriffen in der Nacht zu Dienstag mindestens 16 Palästinenser getötet.

Wie das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge UNRWA mitteilte, sind rund eine Million Menschen seit Anfang Mai vor der israelischen Offensive aus Rafah geflohen. Zuvor hatten mehr als eine Million Palästinenser in der Stadt Schutz vor den Kämpfen im nördlichen Gazastreifen gesucht. Der Internationale Gerichtshof hatte Israel am Freitag dazu verpflichtet, den Einsatz in Rafah wegen der katastrophalen humanitären Lage unverzüglich zu stoppen.

UN-Sicherheitsrat beruft Dringlichkeitssitzung ein