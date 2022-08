Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) nennt das Ganze nicht Bildungsurlaub, sondern wirbt seit 2018 mit einer Kampagne für Bildungszeit in Sachsen. Die begründet der DGB mit den Änderungen in allen Lebensbereichen: "Um mit der Entwicklung mitzuhalten, müssen wir immer neue Dinge lernen. In der Arbeitswelt liegt es in der Verantwortung des Arbeitgebers, dass die Beschäftigten z.B. in der Lage sind, neue Maschinen und Geräte effizient und sicher zu bedienen. Im privaten Alltag fehlt es leider an Gelegenheiten, neue Kompetenzen zu erwerben."