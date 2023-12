Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) prognostiziert für 2024 einen weiteren leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit im Freistaat. Demnach wird ein Anstieg der Arbeitslosenzahl um 1.100 auf 131.500 erwartet, was einem Plus von 0,8 Prozent entspricht.

Auch über der in Sachsen traditionsreichen Autobranche hängen teils dunkle Wolken. Die E-Auto-Fabrik von VW in Zwickau kämpft mit einem Absatzeinbruch nach dem abrupten Aus der staatlichen Förderung für Elektro-Autos.

Ausländer sollen schneller eine Arbeit aufnehmen können, fordert der sächsische Arbeitsminister Martin Dulig. Vor allem kleinere Unternehmen seien oft überfordert mit den Herausforderungen bei der Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer, entgegnet Hansen. Um Geflüchtete schneller in Arbeit zu bringen, müssten die Unternehmen mitziehen. "Sie müssen diesen Menschen Landeplätze bieten, auch wenn sie noch keine Deutschkenntnisse auf Goethe-Niveau haben." Künftig solle das Lernen der Sprache stärker parallel zur Arbeit organisiert werden. Der Anteil ausländischer Arbeitnehmer in Sachsen liegt derzeit bei knapp acht Prozent.

Der Mangel an Fachkräften werde für viele sächsische Unternehmen in den kommenden Jahren ein Problem bleiben, sagte Dulig. "Trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten fehlen uns in den nächsten zehn Jahren 400.000 Menschen, weil sie in Rente gehen und keine jungen Leute nachkommen." Man müsse in die Ausbildung junger Menschen investieren und die Automatisierung, Digitalisierung und die Nutzung künstlicher Intelligenz forcieren.