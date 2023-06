Nicht nur in Leipzig ist die Jugendarbeitslosigkeit gestiegen. In vielen größeren Städten sieht die derzeit so aus, erklärt Markus Behrens. Er leitet die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Agentur für Arbeit. Er sagt: Auch in Magdeburg, Halle oder Erfurt seien die Anstiege im Vorjahresvergleich ähnlich hoch. "Wir hatten im Mai in Sachsen-Anhalt rund 7.200 arbeitslose Jugendliche, die jünger als 25 Jahre waren. Das waren 100 weniger als im April, aber 1.000 mehr als im Mai vor einem Jahr. In Thüringen haben wir zurzeit 5.900 arbeitslose Jugendliche, 100 weniger als im April – aber 1.600 mehr als im Mai 2022." Aber was sind die Gründe dafür?