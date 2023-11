Neu ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine sollen nicht mehr in Sachsen aufgenommen, sondern in andere Bundesländer weitergeleitet werden. Das Land habe seine Aufnahmequote erreicht, so die Landesdirektion. Mit Stand 24. November hat Sachsen laut der Behörde 289 Menschen aus der Ukraine mehr aufgenommen als er laut bundesweitem Verteilschlüssel hätte aufnehmen müssen.