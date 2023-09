Diese Botschaft möchte sie auch AfD-Anhängern mit auf den Weg geben. "In Sachsen gibt es viele Menschen, die die AfD unterstützen. Gerade für sie wäre es wichtig zu wissen, dass es nicht nur abstrakte Flüchtlinge sind, sondern auch Ärzte und andere gebildete Menschen." Sie betrachte das Projekt daher auch als eine Art Impfung gegen Nationalismus, legte Fingerova, die selbst als Hausärztin in Dresden praktiziert, ihre Beweggründe dar. Darüber hinaus liege es ihr am Herzen, dass der Krieg in der Ukraine nicht schleichend in Vergessenheit geraten solle.

Die junge Mutter Sascha Savenko aus Charzysk floh mit ihren Kindern vor dem Krieg in der Ukraine. Heute lebt die Ökonomin in Dresden. Auch ihre Geschichte wird in der Ausstellung thematisiert.

Die junge Mutter Sascha Savenko aus Charzysk floh mit ihren Kindern vor dem Krieg in der Ukraine. Heute lebt die Ökonomin in Dresden. Auch ihre Geschichte wird in der Ausstellung thematisiert.

Die junge Mutter Sascha Savenko aus Charzysk floh mit ihren Kindern vor dem Krieg in der Ukraine. Heute lebt die Ökonomin in Dresden. Auch ihre Geschichte wird in der Ausstellung thematisiert. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Wer sie sich anschauen möchte, kann am Sonnabend, 23. September, ab 17:30 Uhr die Vernissage im Ukrainischen Haus im QF an der Frauenkirche in Dresden besuchen. Die Ausstellung ist dort bis zum 28. September jeweils von 13 bis 18 Uhr zu sehen. Am 29. September gibt es um 20 Uhr ebenfalls eine Vernissage im "Hole of Fame" in der Dresdner Neustadt. Anschließend gastiert die Schau bis zum 15. Oktober. Geöffnet ist donnerstags bis sonntags von 18 bis 21 Uhr.