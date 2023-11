Etwa 2.000 Ausbildungsstellen bleiben in diesem Jahr in Sachsen unbesetzt. Wie die sächsische Arbeitsagentur am Montag mitteilte, standen im Oktober noch 2.650 Ausbildungsplätze im Freistaat zur Verfügung. Allerdings hätten zu dem Zeitpunkt nur noch rund 670 Menschen einen Ausbildungsplatz gesucht.