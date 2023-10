Die sächsische Landesregierung will das Schulsystem im Freistaat entlasten. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kündigte in einem Interview mit der "Leipziger Volkszeitung" an, dass ein Teil der unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber künftig nicht mehr in Regelschulen unterrichtet werden solle. Die Jugendlichen könnten stattdessen gleich eine praktische Ausbildung beginnen. Nach Kretschmers Angaben ist dazu auch eine Bunderatsinitiative geplant. Man werde damit in Sachsen aber erst einmal anfangen, so der CDU-Politiker.